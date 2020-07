Portuguesa MARO cantou com Eric Clapton na quarentena. “Chorei quando recebi o vídeo dele”

“É uma coisa que espero nunca perder, a música tem de me tocar. Não interessa se tem 100 milhões de seguidores e é a pessoa mais conhecida do mundo ou com o meu colega de Berklee que muito pouca gente conhece, mas a música toca-me igualmente.”

Ainda assim, o projeto ajudou-a a chegar a outros públicos. “A nível de seguidores, é sempre assim, se de repente há uma colaboração com alguém maior a nível mundial, que tenha um público diferente, traz sempre seguidores, pessoas que não conheciam o trabalho e começam a conhecer”, diz.

Ainda assim, a portuguesa não consegue dizer que estes foram tempos positivos.

“Eu não quero dizer que foi bom que tenha acontecido, porque eu sei que, por causa da pandemia, pessoas morreram, empresas faliram, é uma coisa que eu nunca vou dizer que foi bom que tenha acontecido. Mas pelo menos eu tenho tido sorte de não estar a ser tão mau para mim”, afirma.





Concertos? Enquanto houver risco, “não vou ser capaz”

Sobre a possibilidade de dar concertos nos próximos tempos, que irá passar em Portugal, MARO diz não estar nos seus planos.

“Eu prefiro não tocar durante uns tempos”, revela. “Enquanto isto não está completamente resolvido, eu não vou ser capaz de dar um concerto sabendo que há pessoas no público a correr risco de apanhar o vírus porque eu organizei um concerto”.

Ainda assim, a artista não vai parar: “vou começar a gravar o meu próximo álbum, daqui a uns meses. Prefiro ir trabalhando nas minhas coisas”.

Sem poder dar grandes pormenores, a artista levanta o véu do que será o próximo trabalho. “A única coisa que posso dizer é que é bem mais... não quero dizer comercial porque tem uma conotação de venda, mas é menos música do mundo, é mais ‘mainstream’, mais eletrónico, explora a minha voz de maneiras diferentes do que fiz no passado”, revela.

Será gravado em Portugal, durante “um mês e meio intenso”, produzido por um amigo que virá dos Estados Unidos para trabalhar com a portuguesa.

“Sempre quis fazer um projeto assim. Não vai ter um género só, tem coisas mais para o pop e experimental mas noutras vai cair mais para o RnB, outras para o trap”.

“Veremos”, brinca, ainda com o sotaque do Brasil. “Aqui dizem que eu pareço “gringa” a falar, uma americana que aprendeu português”.