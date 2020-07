Mário Cláudio vence Grande Prémio de Romance da APE/DGLAB

O escritor Mário Cláudio com o livro “Tríptico da Salvação”, editado pela D.Quixote em 2019, é o vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE) e Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB).

Em comunicado, o júri coordenado por José Manuel de Vasconcelos explica que a decisão foi tomada por maioria e premeia uma obra que revela “a extraordinária competência do autor para recriar ambientes: cores, sons, sabores”.

Na ata, os jurados fundamentam que na obra “sobressai o invulgar domínio da língua portuguesa” e que “Tríptico da Salvação” “prende a atenção do leitor, criando linhas de expectativa na composição do xadrez narrativo, nomeadamente no que se refere à tensão instaurada entre a vertigem do sagrado e os impulsos libidinais.”

O júri, constituído por Ana Paula Arnaut, António Pedro Pita, Cândido Oliveira Martins, Isabel Cristina Rodrigues e José Carlos Seabra Pereira, avaliou 60 obras a concurso, das quais já antes tinha escolhido cinco finalistas.