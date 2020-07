​Escritora Lídia Jorge e poeta Andreia C. Faria distinguidas pela Fundação Inês de Castro

A Fundação Inês de Castro distinguiu esta quinta-feira a escritora Lídia Jorge com um Tributo de Consagração, e a poeta Andreia C. Faria com o Prémio Literário Fundação Inês de Castro pelo livro “Alegria para o Fim do Mundo”, editado em 2019 e que servirá de mote para a edição da Feira do Livro do Porto deste ano. Os prémios vão ser entregues em setembro.



Segundo o júri, constituído pelo académico José Carlos Seabra Pereira, coordenador científico do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, pelo escritor Mário Cláudio, pela ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima, e pelos poetas Pedro Mexia e António Carlos Cortez a escolha da autora Lídia Jorge e do livro de Andreia C. Faria foi unânime.

“Alegria para o Fim do Mundo” integra a coleção de poesia 'Elogia da Sombra', dirigida pelo escritor Valter Hugo Mãe, para a Porto Editora, e reúne inéditos dos poemas publicados pela poetisa até 2019, com uma revisão da autora.