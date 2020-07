Sporting. Acuña e Vietto integrados

Os jogadores do Sporting treinaram esta quinta-feira e Rúben Amorim teve duas boas notícias: Acuña e Vietto já estiveram completamente integrados no apronto.

Vietto tinha sofrido um deslocamento do ombro direito na partida contra o Paços de Ferreira. Já Acuña tinha, na véspera do jogo com o Tondela, sofrido uma contusão óssea no pé esquerdo.

Já Luiz Phellype, lesionado há vários meses, mantém o processo de reabilitação, mas já subiu ao relvado para fazer corrida.

Poucas horas depois da derrota no Dragão, os leões titulares nessa partida, que confirmou o título do FC Porto, fizeram apenas trabalho de recuperação.

Os restantes atletas fizeram treino normal.

O Sporting está a preparar o jogo contra o V. Setúbal, da jornada 33, marcado para a próxima terça-feira, às 19 horas, em Alvalade.

Esta sexta-feira é dia de folga para o plantel.