Rúben Amorim. “Aquilo que FC Porto está a viver hoje é o que queremos viver”

O treinador do Sporting comentou a festa do título dos dragões referindo que “aquilo que o FC Porto está a viver hoje é o que queremos viver”.

Sobre a partida, que os leões perderam 2-0 no Dragão, Rúben Amorim refere que a sua equipa entrou “muito bem no jogo, a ter bola e uma oportunidade no início”.

“O FC Porto conseguiu equilibrar o jogo com muitos jogadores por dentro, nós fechámos por dentro e tentámos pressionar alto porque tem de ser a nossa matriz”, referiu.

Depois de ter sofrido o primeiro golo, “tentámos ir para cima do FC Porto, ainda conseguimos, mas faltou-nos qualquer coisa para criar mais perigo”.

Após “o 2-0 é um resultado claramente exagerado para o equilíbrio que houve no jogo.”

Foi a primeira derrota de Rúben Amorim enquanto treinador dos leões e até da carreira na I Liga. Foi ao 18.º jogo como técnico principal. Feitas as contas, são 14 vitórias, três empates e uma derrota.