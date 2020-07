Não surpreendeu a vitória conseguida ontem à noite no estádio do Dragão pelo Futebol Clube do Porto com a qual chegou ao 29.º título de campeão nacional.

Cumpriram-se as previsões e fez-se justiça.

Indiscutível, a vitória dos dragões, a duas jornadas do fim do campeonato, começou a desenhar-se no momento em que a derrocada do Benfica se iniciou de forma alarmante para o emblema da águia. Por essa altura, a equipa perdeu no seu estádio frente ao Sporting de Braga, e faltavam 15 jornadas para cumprir todo o calendário.

A esse período nefasto das águias os dragões responderam com grande determinação, e não mais cederam terreno até à consagração vivida ontem à noite, com a nação portista a festejar por esse país fora, embora com os condicionamentos impostos pelo momento atribulado que o país e o mundo vivem.

Mesmo sem ter conseguido alcançar exibições de elevado gabarito, sobretudo no período pos-pandemia, o Futebol Clube do Porto é campeão sem mácula e merece o reconhecimento de todos quantos gostam de futebol, ainda que uma larga fatia o faça contrariada.

Nas duas jornadas que estão por cumprir muitas coisas podem ainda acontecer, porque nem tudo está definido na classificação. Desta apenas se sabe quem é o campeão e um dos despromovidos.

E sobra também a Taça de Portugal, cuja final está marcada para Coimbra, e para ser disputada no dia 1 de Agosto entre o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica.