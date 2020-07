“Todo o mérito para o Sérgio Conceição, soube travar as guerras que foram precisas”

Veja também:

O treinador e comentador Domingos Paciência considera que Sérgio Conceição foi o principal obreiro do título de campeão nacional conquistado esta quarta-feira pelo FC Porto.



“O Sérgio Conceição foi fundamental na época e neste título do FC Porto. Houve muitas adversidades para esta equipa. Houve momentos em que se pôs em causa o treinador e esta equipa, mas a equipa acreditou sempre, muito por aquilo que o Sérgio transmitiu”, disse o antigo jogador azul e branco à Renascença.

Domingos Paciência olha para o retrovisor e considera que “houve momentos durante a época que marcaram e muito esta equipa e este grupo de trabalho”, desde logo a vitória em casa que permitiu encurtar distâncias para o rival Benfica.

“Em sempre disse que fevereiro seria um momento decisivo para este campeonato e aquele FC Porto – Benfica, em que o Benfica vai ao Dragão e pode ficar a dez pontos e fica a quatro, aí há uma viragem. Não haja dúvida que a partir daí o FC Porto começa a acreditar e passou a ser outra equipa.”

Para o treinador e comentador da Renascença, “este Porto é o campeão da adversidade, no futebol e na vida", e por isso, “merecem por tudo aquilo que fizeram e acreditaram”.

“O Benfica o ano passado tinha sido campeão com uma grande recuperação, em que chega ao final do campeonato com um ponto de vantagem. E a verdade é que o FC Porto, com os mesmos sete pontos de atraso, acaba por chegar a dois jogos do final com oito pontos. É uma recuperação muito melhor do que a protagonizada pelo Benfica”, sublinha.

Domingos Paciência não tem dúvida em dar “todo o mérito para o Sérgio Conceição”.

“É verdade que tem o seu feitio e forma de estar, mas soube travar as guerras que foram precisas para levantar um grupo e para ir para a guerra com a estratégia que criou e com aquilo que levantou dentro da própria estrutura, fazendo com que o Porto fosse mais forte, e aí é que fez com que os jogadores acreditassem no treinador. Com todo o mérito, este título é do FC Porto, mas também muito do Sérgio Conceição”, conclui Domingos Paciência.