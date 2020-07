Sérgio Conceição. "Jogadores foram os obreiros deste título, mas ainda temos outro a ganhar"

Veja também:

Sérgio Conceição deu os parabéns aos jogadores, dizendo que foram eles os verdadeiros obreiros do 29.º título do Futebol Clube do Porto, alcançado esta quarta-feira à noite num jogo que os azuis e brancos venceram por 2-0, frente ao Sporting.

Na “flash interview” à SportTV Sérgio Conceição identificou como momento fundamental a derrota contra o Sporting de Braga em casa, que deixou o Benfica, que venceu nessa mesma noite o Sporting Clube de Portugal em Alvalade, com sete pontos de avanço.

“Nesse jogo com o Braga merecíamos outro resultado e ficámos a uma distância considerável do nosso rival. Foi essencial esse acreditar no trabalho e na qualidade dos jogadores. Foi fundamental” disse.

Se pudesse falar com o Sérgio Conceição dessa noite, o que diria? “Diria ‘parabéns, foste igual a ti próprio’. Disse o que tinha a dizer nessa altura. Se há pessoas que não gostam de perder é o nosso presidente e sou eu. Somos muito competitivos. Tivemos muitas dificuldades, uma época longuíssima”, afirmou, dizendo mesmo que este foi um dos títulos mais importantes da história do clube.

No momento da vitória o treinador dá o crédito aos seus jogadores, mas deixa também um aviso. “Os jogadores foram os obreiros deste título, mas ainda temos outro a ganhar, a Taça de Portugal.”

Conceição aproveitou ainda para dedicar a vitória à sua família. “Dedico à minha família, que sofre muito, à minha mulher, filhos e pais. Sou um eterno apaixonado pela luta difícil que eles travaram para me darem princípios que acho que são importantes para ter este espírito”, concluiu.