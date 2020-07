Sérgio Conceição é o 10.º treinador duas vezes campeão pelo FC Porto

Veja também:

Sérgio Conceição tornou-se, esta quarta-feira, o décimo treinador a sagrar-se duas vezes campeão pelo FC Porto.



Para festejarem, os dragões precisavam apenas de somar um ponto frente ao Sporting. O cenário confirmou-se, com triunfo por 2-0, e Sérgio pôde festejar o segundo campeonato em três anos no Dragão.

Juntou-se a um lote restrito, que inclui apenas outros nove treinadores, vários dos mais marcantes da história do FC Porto: Miguel Siska, Pedroto, Artur Jorge, Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, António Oliveira, José Mourinho, Jesualdo Ferreira e Vítor Pereira.

Contudo, ao contrário dos nove nomes mencionados, Sérgio Conceição não ganhou em anos consecutivos.

Nota, ainda, para outro dado: só Artur Jorge e Jesualdo Ferreira foram três vezes campeões pelo FC Porto. Destes dois, só Jesualdo conseguiu ser tricampeão, isto é, vencer três campeonatos consecutivos.

Sérgio Conceição tornou-se, também, apenas o segundo treinador do FC Porto a fazer o pleno frente a Benfica e Sporting num só campeonato. O primeiro foi José Mourinho, em 2002/03. Entre os três grandes, só outro treinador conseguiu derrotar os rivais nos quatro jogos: Jimmy Hagan, pelo Benfica, em 1971/72.

Treinadores duas vezes campeões:

Siska - 1938/39 e 1939/40;

Pedroto - 1977/78 e 1978/79;

Artur Jorge - 1984/85, 1985/86 e 1989/90;

Carlos Alberto - Silva 1991/92 e 1992/93;

Bobby Robson - 1994/95 e 1995/96;

António Oliveira - 1996/97 e 1997/98;

Mourinho - 2002/03 e 2003/04;

Jesualdo Ferreira - 2006/07, 2007/08 e 2008/09;

Vítor Pereira - 2011/12 e 2012/13;

Sérgio Conceição - 2017/18 e 2019/20.

Este é o 29.º título de campeão do FC Porto

O Benfica é a equipa com mais segundos lugares nos títulos portistas: 18;

O Sporting foi segundo classificado em 10 ocasiões e o Boavista numa;

Esta é a 10.ª vez que o FC Porto vence os dois jogos frente ao Benfica na mesma época;

É apenas a segunda vez na história que o FC Porto vence os quatro jogos aos rivais - a primeira foi em 2002/03, com José Mourinho;

Sérgio é o terceiro treinador dos grandes a fazer o pleno contra os rivais: antes de Mourinho, o feito fora alcançado por Jimmy Hagan (Benfica), em 1971/72;

É, também, a 11.ª vez que os dragões vencem os dois jogos ao Sporting;

Pepe é o jogador de campo mais velho a ser campeão com o FC Porto (37 dias e 143 dias);

O campeonato esteve parado durante 86 dias, entre 9 de março e 3 de junho, devido à Covid-19.

Quem esteve mais tempo na liderança?

Foi o Benfica, prova de que estar muito tempo no topo não se traduz, necessariamente, na vitória final. A equipa encarnada, ainda com Bruno Lage, foi líder durante 16 jornadas, quase metade do campeonato (34).