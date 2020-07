"Representamos uma região importante do país, e todos nos sentimos do Norte"

Veja também:

Pepe puxou pela dimensão regional do Futebol Clube do Porto esta noite, em declarações ao Porto Canal.

Em entrevista depois de uma vitória por 2-0 ao Sporting, que selou o 29.º título do FC Porto, Pepe disse que a união foi importante para levar o clube à vitória.

“Acima de tudo foi a união que tivemos. Sabemos que representamos uma região importante para o país e todos nos identificamos com essa região, a região do norte”, afirmou.

“Todos temos um pouco dessa região, por isso mesmo nos momentos mais difíceis íamos buscar esse pontinho de força”, afirmou Pepe, que aos 37 anos foi também o jogador de campo mais velho a vencer um título pelo Porto.

“Fica o espírito de sacrifício da equipa. Mais de um ano a trabalhar, não parámos, mesmo com a situação do Coronavírus o clube optou por não parar. Respeitámos sempre esse ponto, com o objetivo de sermos campeões.”

No momento da vitória, Pepe recordou o primeiro jogo da época, uma derrota por 2-1 frente ao Gil Vicente.

“No primeiro jogo contra o Gil Vicente eu disse que perdemos juntos, vamos ganhar juntos. Hoje foi uma prova disso. Não só os jogadores mas todo o clube, e os adeptos”, disse o jogador.