​Pinto da Costa elogia "espírito indomável" de Sérgio Conceição e ataca "cartilheiros"

Na hora da conquista do 29.º título de campeão nacional de futebol, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, desfaz-se em elogios ao treinador Sérgio Conceição e lança duros ataques aos adversários.



Em declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa começou por dizer que aqueles que já estavam a pregar “pregos no caixão” da equipa tiveram que meter a viola no saco.

“Aquela derrota na Taça da Liga, com aqueles acontecimentos empoladíssimos, que as pessoas viram naquilo uma maneira de pregar os pregos no caixão do Futebol Clube do Porto, o clube mostrou que não se deixa vencer seja porque for seja por quem for”, atirou o líder azul e branco.

Pinto da Costa deixou rasgados elogios ao treinador Sérgio Conceição, que apelida de “primeiro defensor” do clube.

“Eu acho que hoje toda a gente reconhece o valor do Sérgio Conceição, em termos técnicos, táticos, na forma de trabalhar, mas sobretudo o seu espírito é indomável, é como um dragão que assumiu a defesa das cores e da bandeira do FC Porto. Ele é o primeiro defensor e só com esse espírito é que foi possível dar a volta, como demos, do que se passou no final da primeira volta para o final do campeonato.”

O presidente do FC Porto agradeceu o apoio manifestado pelos adeptos, sobretudo nesta reta final da temporada.

“Mesmo não estando aqui, os adeptos foram importantes, porque tudo aquilo que se passou nestes dias, com o acompanhamento, nomeadamente dos SuperDragões, desde hotel, percorrendo as ruas da cidade, foi um incentivo fantástico para toda a gente.”

Pinto da Costa aproveitou depois para desferir uma ronda de ataques aos adversários dos azuis e brancos e aos “cartilheiros”.

“Nós apresentámos hoje vários jovens, temos outros do mesmo valor, unicamente nós não temos cartilheiros para fazerem a propaganda dos nossos jovens. Se os tivéssemos, tudo o que se diz do Seixal teria que ser dito a dobrar dos nossos campos onde se lançam jovens”, defendeu.

Pinto da Costa diz que vai apresentar uma petição à Liga e ao Governo para poder ter público no próximo jogo em casa com o Moreirense e puxou da ironia.

“Vou dar uma novidade: espero que no próximo jogo aqui com o Moreirense já possamos ter gente, porque vamos fazer uma petição à Liga e ao Governo para apresentar, antes de começar o jogo, um espetáculo com o Bruno Nogueira, vamos até convidar o Presidente da República para estar presente e assim, como vamos poder ter gente no estádio para assistir ao Bruno Nogueira, depois já que estão cá dentro, pode ser que os deixem ficar. Eu espero consegui isso. Senão, manda-se vir os touros lá de baixo e faz-se aqui uma tourada, e já que as pessoas estão dentro, podem assistir ao futebol”, atirou o líder dos dragões.