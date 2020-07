Fernando Póvoas entre o oxigénio da Liga dos Campeões e o prémio merecido por Sérgio Conceição

Veja também:

Conquistado o campeonato pelo FC Porto e festejado com felicidade mais um título azul e branco, perfila-se no horizonte novo objetivo e que, segundo o médico Fernando Póvoas, antigo membro do Conselho Consultivo dos dragões, seria "o melhor prémio que os jogadores" poderiam dar ao seu treinador.

Em Bola Branca, Póvoas lembra a infelicidade do treinador portistas nas finais das taças de Portugal e não tem qualquer dúvida em afirmar que neste momento "é das coisas mais importantes" para Sérgio Conceição e "seria fechar com chave de ouro" uma temporada atípica e marcada pela pandemia da Covid-19.

Recuperado o título nacional, o antigo médico do FC Porto sublinha a importância deste desfecho que permitirá a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, da próxima época e um significativo encaixe financeiro em tempo de crise nos cofres azuis e brancos.

"É o que se chama um balão de oxigénio, ou melhor, tiraram-nos da máquina respiratória, do SOS, e neste momento podemos respirar um pouco de alívio. Além de termos jogadores de grande valor que no fim da época poderão ser uma mais-valia em termos monetários", afirmou.

É neste contexto que Fernando Póvoas exprime o desejo de ver continuar no Dragão Sérgio Conceição, Danilo e Alex Telles. Reconhecendo ser legítimo o treinador "ter outros objetivos e clubes que o queiram", depois de ter mostrado serviço no Dragão, fazendo "grandes omeletes, sem grandes ovos". Quanto aos jogadores, "têm mercado" por se terem distinguido de azul e branco, mas embora resida uma réstia de esperança, entende que dificilmente permanecerão no plantel da nova temporada.

Outro jogador a merecer rasgados elogio é Pepe. O internacional português, tornou-se no jogador mais velho a sagrar-se campeão pelos azuis e brancos.

"Bem haja, Pepe! Obrigado por teres regressado! És um exemplo!", atira orgulhosamente.

Nas contas do título, fica uma época marcada pela pandemia e por um FC Porto que fez "um pós-Covid soberbo", apesar da infelicidade em Famalicão e que acima de tudo, segundo Fernando Póvoas, merece terminar com "a diferença pontual imprevisível", para o rival Benfica.