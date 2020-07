FC Porto. Polícia obrigada a intervir para dispersar adeptos

O FC Porto é campeão nacional. Apesar da pandemia houve festa na Avenida dos Aliados. No entanto, no final registaram-se desacatos entre polícia e adeptos.

As autoridades tentaram dispersar as pessoas que se aglomeravam na rua, contrariando as regras impostas em tempo de pandemia.

Perto das três da manhã, os agentes dispersaram com violência os adeptos que festejavam no centro da cidade do Porto.

Vídeos amadores mostram adeptos feridos após os confrontos com a polícia.

Fonte do comando metropolitano da PSP do Porto remete informações para um comunicado que será emitido às 7h30.



Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu por 2-0, com golos de Danilo e Marega, e carimbou o 29.º título de campeão nacional.