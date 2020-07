Da miragem à realidade. FC Porto campeão em tempos de pandemia

Uma derrota que conduziu à glória

A história deste campeonato não se conta sem a Taça da Liga e uma final que constituiu a metafórica gota que fez transbordar o copo. O FC Porto caiu nos descontos perante o Braga (1-0) e, no final do encontro, em declarações à Sport TV, Sérgio Conceição lançou a "bomba": "Temos de olhar para dentro. É preciso responsabilidade coletiva, a começar por mim. E não falo do grupo de trabalho, falo de toda a gente. É difícil trabalhar em determinadas condições. Primeiro ano muito difícil, sem reforços e sem dinheiro. No segundo ano, houve falta de verdade desportiva. No terceiro, falta de união dentro do clube. Fica difícil. Por isso, neste momento, o meu lugar está à disposição do presidente."

Curiosamente, foi esse o ponto de viragem numa época que estava a ser negativa para o FC Porto. Pinto da Costa segurou Sérgio Conceição e, cerca de duas semanas depois, teve prémio. O clássico com o Benfica, no Dragão, podia ser o jogo do título. Se vencesse, a equipa de Bruno Lage ficaria com 10 pontos de avanço e uma mão na taça. Porém, em vez de ceder ao adeus anunciado, o FC Porto impôs a sua lei perante o Benfica e encurtou a distância para quatro pontos.

E tudo a pandemia levou (por três meses)

A partir daí, o Benfica entrou em modo de autodestruição e, apesar da seca de golos dos avançados, o FC Porto aproveitou para acelerar para a frente da corrida. Os dragões até cederam um empate na receção ao Rio Ave, mas o Benfica estava em depressão tal que não aproveitou. Depois, veio a pandemia. O campeonato parou por praticamente três meses, devido à pandemia da Covid-19, que chutou o futebol para último plano. Durante quase dois meses, não se sabia, sequer, se o campeonato regressaria. A 30 de abril, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que a I Liga regressaria no final de maio. A previsão saiu um pouco ao lado: o campeonato voltou uns dias depois, a 3 de junho, com a 25.ª jornada. Durante a paragem, o Benfica mandara os jogadores de férias, o Sporting acertara cortes nos salários e o FC Porto, como Sérgio Conceição fizera questão de vincar, mantivera toda a gente a trabalhar desde casa o tempo todo, sem intervalos.

Da "batata quente" ao "mata-mata"

A medida de não dar férias aos jogadores não teve grande efeito no primeiro jogo desde a retoma, com o FC Porto a cair com estrondo em Famalicão. Porém, em novo volte-face (este campeonato foi rico nisso), o Benfica perdeu oportunidade de ouro para passar para a frente, ao empatar em casa com o Tondela. Começou, então, uma espécie de jogo da batata quente, com os dois rivais a mostrarem pouca aptidão para serem campeões. Contudo, se o FC Porto alternava resultados positivos e negativos, o Benfica colecionava apenas desaires e, à medida que a equipa de Sérgio Conceição entrava nos eixos - e os avançados voltavam aos golos na fase decisiva da época, ao fim de seis jogos para o campeonato sem marcar -, a fenda entre ambos foi-se abrindo, até alcançar os seis pontos. Chegou, então, a altura do "mata-mata", em que cada jornada podia dar o título ao FC Porto. No primeiro "round", os dragões tinham de vencer em Tondela e esperar que o Benfica, já sob o comando de Nélson Veríssimo, perdesse em Vila do Conde. O FC Porto cumpriu, mas o rival empatou com o Rio Ave. A diferença abriu-se para oito pontos, o que facilitou as contas ao líder, que já só precisava de um ponto para ser campeão.