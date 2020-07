“Sinto que estamos apenas no início de um tsunami”

Veja também:



A informação é, de momento, a única vacina contra a Covid-19, pelo que quanto mais houver melhor. Mas Ricardo Baptista Leite acusa o Governo e a Direção-Geral da Saúde (DGS) de não disponibilizarem informação suficiente, nem sequer aos pedidos dos meios universitários. O que, diz prejudica o esforço nacional.



O deputado do PSD, que foi presença assídua nas reuniões que juntavam políticos, parceiros sociais e especialistas no Infarmed, diz que voltar àquele sistema de reuniões é prejudicial.

Em entrevista à Renascença, anuncia que o PSD vai entregar, no Parlamento, um pedido para uma mudança mais profunda no boletim diário da DGS, de modo a incluir informação mais precisa, nomeadamente informação mais local.

Tem sido uma presença constante nas reuniões que decorreram no Infarmed. Afinal aquelas reuniões eram úteis ou não?

As reuniões do Infarmed, no momento em que foram criadas por parte do Governo, surgiram na sequência de vários apelos de vários partidos, entre os quais o PSD, para haver uma articulação entre o poder político e os especialistas no sentido de poder ajudar na tomada de decisão. Numa fase inicial, as apresentações eram bastante pragmáticas, com base na incerteza que este vírus comporta, dando de facto orientação no processo de tomada de decisão que, no final do dia, compete aos políticos.

O que se tem verificado de facto nas últimas reuniões é que, pelo facto de ser à porta fechada, o secretismo tem dado origem a um conjunto de interpretações externas que gera incerteza e contrainformação que é prejudicial num momento em precisamos de clareza na informação sobre a pandemia.

Por outro lado, começou-se a gerar um sentimento, nas próprias reuniões, de que não havia uma articulação entre as múltiplas apresentações que eram feitas, diminuindo a utilidade no apoio à decisão. Depois, começaram a surgir várias tentativas de utilização política, até na fase das perguntas, por parte dos representantes partidários. Esse conjunto de fatores levaram a que o PSD apresentasse um requerimento para que pudéssemos ouvir, de 15 em 15 dias, entre a comissão de acompanhamento que já existe e a comissão de saúde, os especialistas e os representantes que o Governo entendesse. Infelizmente com os votos contra do PS e do PCP, apesar do voto favorável dos outros partidos, esta ideia foi chumbada.

O primeiro-ministro diz que vai continuar a fazer reuniões no Infarmed, mas acho que é prejudicial fazermos essas reuniões à porta fechada porque neste momento precisamos de dar informação clara aos portugueses.



Sentia que era possível tomar decisões políticas com base naquelas reuniões?

A informação que nos era dada não tinha o nível de detalhe que me permitiria a mim, se tivesse de o fazer, decidir o que fazer numa determinada freguesia ou concelho. Daquilo que vislumbramos, informação mais detalhada estaria disponível para o Governo e quero acreditar que sim para suportar o processo de decisão.

O primeiro-ministro foi chamando os partidos para tomar as decisões difíceis até final de abril. Depois, a curva da pandemia parecia estar a melhorar e os partidos foram dispensados e o Governo assumiu a totalidade das responsabilidades de decisões a partir do início do desconfinamento. Desde então, nunca mais os partidos foram chamados para discutir políticas públicas relacionadas com a Covid-19.

Quero supor que o Governo tenha acesso a mais dados, creio que como deputados também deveríamos ter acesso a esses dados, mas infelizmente um funcionário público na Direção-Geral da Saúde tem acesso a mais informação que um deputado eleito. Isso parece-me que contradiz o que deveria ser o normal funcionamento das instituições.



O acesso aos dados foi sempre uma questão problemática ao longo deste processo. De tal forma que o Governo num dos decretos obrigava a disponibilizar os dados, pelo menos, às entidades científicas e académicas. Alguma vez, através por exemplo da Universidade Católica onde tem responsabilidades, conseguiu ter acesso aos dados que pediu?

Várias entidades universitárias, incluindo a Universidade Católica, fizeram pedidos e foram negados. Nunca nos foi cedido. Tenho registo na Ordem das centenas de casos pedidos de universidades para potenciais estudos ou acompanhamento da epidemia em que essa informação não foi dispensada, o que me parece prejudicar este esforço nacional.

A informação é a única vacina que nós temos e, nesse sentido, se tivermos um conjunto de personalidades, sejam políticos, universidades, jornalistas ou os portugueses em geral a terem acesso a essa informação, todos podemos contribuir e ter uma melhor noção da gravidade da situação e da sua evolução.

Creio que a pandemia está a colocar uma lupa sobre muitas fragilidades das instituições públicas e, na realidade, aquilo que estamos a ver é que a Direção-Geral da Saúde também tem as suas fragilidades, bem como o Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde e que ficaram mais expostas com esta pandemia.