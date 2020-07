​Fundos europeus e direitos humanos. Rio ao lado de Costa contra Rangel e deputados do PSD

Depois do repúdio do PSD na comissão parlamentar de Assuntos Europeus e das declarações de Paulo Rangel na Renascença, Rui Rio alinha com o primeiro-ministro, António Costa



As declarações de Paulo Rangel foram inequívocas. No programa "Casa Comum” da Renascença, o eurodeputado considerou que as declarações de António Costa na visita à Hungria são "uma machadada" no Estado de Direito.

Também na comissão parlamentar de Assuntos Europeus, o deputado do PSD Duarte Marques afirmou, em nome do seu partido, que repudiava as declarações de António Costa, "para quem, ao que parece, há valores que se compram", escreveu depois na rede social Twitter.

Mas esta quinta-feira, no final de uma reunião com o Conselho Nacional da Juventude, o líder do PSD alinhou por António Costa quando foi questionado pelos jornalistas.

“Se estivermos a falar de fundos estruturais da União Europeia, os quadros comunitários de apoio, estamos a olhar para países que são membros da União Europeia e, nesse sentido, devemos avaliar o nível de democraticidade interna para pertencer à UE e por essa via receber os fundos estruturais”, disse Rui Rio.