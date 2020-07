Portugal tenta convencer Reino Unido a não excluir país inteiro do corredor turístico

As autoridades portuguesas acreditam que poderá haver mudanças e para isso contam com a pressão social, para além de toda a informação que têm estado a disponibilizar.

Portugal ainda não desistiu de convencer o governo britânico de que não faz sentido colocar restrições a todos as regiões do país. Garantia dada à Renascença pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Emigrantes portugueses podem não voltar no verão

Nesta entrevista concedida no programa As Três da Manhã, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas admitiu que milhares de emigrantes podem falhar uma visita a Portugal neste verão, por causa da pandemia. Ou porque têm receio de viajar, ou porque temem as restrições que eventualmente possam ser impostas quando regressarem aos países onde trabalham.

Berta Nunes assume que o Governo ainda não fez as contas, no entanto, dá o exemplo do que poderá acontecer com os emigrantes que estão na Suiça:

"Não temos estimativa, mas na reunião que tivemos [quarta-feira] com vários elementos da comunidade, o representante da Suíça deu um número do tipo: 60% viriam e 40% não viriam. É uma estimativa muito grosseira, mas é um pouco o sentimento de quem conhece bem a comunidade na Suíça."



A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas esclarece, contudo, que Alemanha, Suíça, França e Luxemburgo não impõem restrições aos emigrantes que regressem, depois de passarem férias em Portugal.