Fogo em mato em Braga está em fase de resolução

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira em Este São Mamede, Braga, entrou em fase de resolução, mantendo-se no local mais de 100 operacionais, disse à Lusa o vereador da Proteção Civil.

Segundo Altino Bessa, que está no local, o fogo, que chegou a ter no combate oito meios aéreos, começou numa encosta de mato e floresta.

O declive do terreno, o vento e as dificuldades de acesso foram as principais dificuldades sentidas pelos operacionais, referiu o vereador da Câmara de Braga.

O incêndio, que iniciou pelas 16h50, não colocou em perigo habitações, a zona industrial e os santuários, sublinhou Altino Bessa.

O 2.º comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, disse esta quinta-feira que vão ser reforçados os operacionais em distritos em estado de alerta especial de nível vermelho face ao risco de incêndio, nomeadamente com recurso a patrulhamento militar.

André Fernandes falava numa conferência de imprensa na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide (Oeiras), para dar conta do agravamento da situação meteorológica que coloca o país em risco máximo de incêndio, e da decisão de elevar o estado de alerta especial para o dispositivo de combate a incêndios rurais para nível vermelho em 10 distritos, estando os outros oito em alerta laranja, o segundo mais grave.

Na tarde desta quinta-feira, o Governo anunciou também que declarou a situação de alerta em Portugal Continental devido às previsões meteorológicas para os próximos dias que apontam para um "significativo agravamento do risco de incêndio rural".