​Carga policial nos Aliados. PSP “não fez aviso”, “montou um cerco” e “bateu”

“A partir do momento em que se corta o trânsito, acho normal, depois de há tanto tempo as pessoas estarem fechadas em casa, quererem festejar de alguma maneira. Cortando o trânsito, é normal que as pessoas fossem para os Aliados a pé”, explica.

A carga policial que se registou na quarta-feira à noite na Avenida dos Aliados, no Porto, aconteceu sem qualquer aviso prévio às pessoas que ali se encontravam. A garantia é dada à Renascença por uma testemunha que esteve no local a festejar o título de campeão nacional de futebol.

Questionado sobre se a polícia apelou ao distanciamento social e ao uso de máscara, Duarte garante que não foi feito qualquer aviso.

“Nada. A polícia simplesmente disse ‘vão para casa’”, garante. Duarte diz que não é contra uma carga policial, mas discorda que seja feita “sem um aviso, sem um discurso, sem nada”.

Esta testemunha ouvida pela Renascença diz que há muito tempo que acompanha o Futebol Clube do Porto e considera que o tipo de violência a que assistiu nos Aliados nada tem a ver com o atual cenário da Covid-19. Duarte diz que a violência policial junto de adeptos de futebol é constante.

“A polícia olha para o futebol como um desporto marginal. Não sei se daqui a dois meses na Festa do Avante se a polícia também vai dispersar as pessoas ou se dispersou as pessoas no espetáculo do Bruno Nogueira”, queixa-se.

PSP atuou para evitar o pior

Contactada pela Renascença, a PSP do Porto garante que fez a intervenção necessária “de forma a evitar o pior”. As autoridades detiveram duas pessoas e há registo de um agente da PSP ferido, mas sem gravidade.

Sobre a falta de aviso antes da carga policial, a PSP do Porto não comenta o sucedido, por não ter informação sobre esse detalhe da operação.