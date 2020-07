Reino Unido regista 66 mortes e 642 casos de infeção em 24 horas

Veja também:

O Reino Unido registou mais 66 mortes e 642 casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o ministério da Saúde britânico.

De acordo com o balanço atualizado do Governo, o total até esta quinta-feira desde o início da pandemia de Covid-19 no país é de 45.119 mortes e 292.552 casos de contágio confirmados por teste.

Na quarta-feira tinham sido registadas 85 mortes e 538 novos infetados.

Durante uma audição esta quinta-feira com a Comissão Parlamentar para a Ciência, o principal conselheiro científico do governo, Patrick Vallance, reconheceu que o desempenho do Reino Unido "não foi bom”.

"Está claro que o resultado não foi bom no Reino Unido, penso que podemos ser absolutamente claros sobre isso", afirmou Vallance aos deputados.

O cientista vincou que precisam estar em funcionamento "sistemas de informação" adequados para que as autoridades tenham os dados necessário para responder a emergências como uma pandemia.