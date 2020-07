Alemanha regista 534 novos casos e sete vítimas mortais num dia

A Alemanha regista um total de 200.260 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, com 534 novos contágios diagnosticados nas últimas 24 horas, um aumento em relação ao dia anterior (351), foi divulgado esta quinta-feira.

De acordo com os dados diários disponibilizados pelo Instituto Robert Koch (RKI), o país registou, nas últimas 24 horas, sete óbitos relacionados com a doença Covid-19, o que representa também um aumento em comparação a quarta-feira, dia em que foram registadas três mortes.

Em termos totais, e desde o início da crise sanitária, o país contabiliza 9.078 mortes, a maior parte nos Estados da Baviera, Bade-Vurtemberga e Renânia do Norte-Vestefália.

São também estas as três regiões do país com o maior número de casos de contágio, com 49.538, 36.227 e 45.388, respetivamente.

O número de pessoas recuperadas da doença Covid-19 na Alemanha situa-se neste momento nos 186.400.

Entretanto, e para preparar o país para uma eventual segunda vaga de infeções pelo novo coronavírus, a Alemanha aprovou hoje um plano de medidas de contenção que prevê, nomeadamente, a aplicação de confinamento reforçado e obrigatório em áreas geográficas limitadas, caso seja identificado um surto local da doença Covid-19.

Este plano foi acordado entre o governo federal alemão e os vários Estados do país.