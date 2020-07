Rui Quinta atribui "significado extraordinário" à aposta na formação no clássico

Rui Quinta atribui grande significado à aposta dos treinadores dos grandes na juventude, como se viu no clássico de quarta-feira, em que FC Porto e Sporting tiveram vários jogadores da formação em campo.

No Dragão, onde o FC Porto alinhou com Fábio Vieira e Sérgio Conceição ainda fez entrar Diogo Leite, Romário Baró, Vitor Ferreira e o estreante João Mário. Do lado do Sporting, jogaram de início Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Matheus Nunes e Jovane Cabral, e Rúben Amorim foi ao banco buscar Tiago Tomás, Rafael Camacho e Joelson Fernandes.

Em entrevista a Bola Branca, Rui Quinta assume que esta aposta na juventude "tem um significado extraordinário", porque obriga o futebol nacional a "olhar para as mesmas coisas de forma diferente".

"Estamos tão habituados a que os recursos venham de outras paragens e, de repente, temos ali as soluções que estão a ser muito bem construídas dentro de portas. Isso encerra uma ligação afetiva muito maior, uma forma de viver esta realidade muito mais apaixonada. É dar um sinal de mérito a quem tem trabalhado na formação dos jogadores, que tem-no feito bem. Agora começa-se a perceber que, face à realidade de ir atrás de outro tipo de recursos, também é uma oportunidade excelente para os mais jovens mostrarem que estão preparados", realça o treinador.

O antigo adjunto de Vítor Pereira no Porto e atual treinador do Lusitânia de Lourosa salienta que a aposta nos jovens também abre "uma nova perspetiva no sentido de valorizarmos melhor o que produzimos", indo ao encontro de uma realidade inevitável para os clubes portugueses: "Serem fundamentalmente uma montra para produção de jogadores."