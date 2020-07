Manchetes em azul e branco

Sem ponta de surpresa, o azul domina as primeiras páginas da imprensa desportiva desta quinta-feira.

Com uma imagem dos festejos da equipa do FC Porto, em pleno relvado, após o triunfo sobre o Sporting (2-0), O JOGO dá conta de um “Dragão quase trintão” ao lado de um enorme 29, assinalando que “a equipa de Sérgio Conceição festeja o título com um pleno de vitórias nos clássicos que não se via desde Mourinho”.

O RECORD sobrepõe o título “Campeões” à foto dos festejos portistas e A BOLA classifica o momento de “Azulão” e destaca uma frase de Sérgio Conceição: “Penso que a palavra certa foi união”, referência acompanhada da foto de família dos novos campeões nacionais, no retângulo de jogo do Estádio do Dragão.

No mesmo jornal, o “dia decisivo para Jesus”, com o Benfica a aguardar por uma definição do treinador, e a operação ‘saco azul’, com o esclarecimento da PGR de que o inquérito em curso também investiga branqueamento de capitais, o que é desmentido pelos advogados do Benfica.