João Pedro Sousa. “Seria um dissabor perder o quinto lugar”

O treinador do Famalicão considera que “seria um dissabor perder o quinto lugar” no final da I Liga e, assim, ter acesso à Liga Europa.

João Pedro Sousa reforça que querem “ocupar o lugar em que estamos, isto se não conseguirmos subir mais”.

“Preparamos os jogos todos da mesma forma, com algumas variáveis, independentemente do adversário, estratégias diferentes, mas as unidades de treino não fogem do que aconteceu desde o início. Sabemos que a exigência é grande, a vontade de ganhar é a mesma e a responsabilidade também”, acrescentou.

A duas jornadas do fim do campeonato, o Famalicão tem 52 pontos, mais um que o Rio Ave e seis que o Vitória de Guimarães.

Na antevisão da partida contra o Boavista, o técnico aproveitou ainda para dar os parabéns ao FC Porto pela conquista do 29.º título de campeão nacional.

Sobre os axadrezados, João Pedro Sousa considera que vai ser uma partida difícil.