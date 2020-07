II Liga. Gamboa reforça Estoril

O jogador, de 23 anos, terminou a época emprestado ao D. Chaves, clube no qual fez 24 partidas.

Gamboa chegou a ser internacional sub-21.

De recordar que o segundo escalão do futebol profissional foi interrompido devido à pandemia da Covid-19 e não chegou ao fim. Subiram as duas equipas que estavam nos primeiros dois lugares (Nacional e Farense) e desceram as duas que estavam nos últimos dois (Casa Pia e Cova da Piedade).