Inglaterra. Campeão Liverpool derrotado

O Liverpool, já campeão inglês, perdeu 2-1 em casa do Arsenal.

Os reds até marcaram primeiro, por Sadio Mané, mas “ofereceram” dois golos à equipa de Londres. Lacazette e Nelson não perdoaram.

Com a derrota, a equipa de Jurgen Klopp mantém os 93 pontos e, a duas jornadas do fim, vai falhar o recorde de pontos na Premier League, que vai continuar a ser do Manchester City (100 pontos).

Destaque nesta jornada 36 para a vitória de Mourinho e para o empate de Nuno Espírito Santo.

Resultados do dia

Burnley 1-1 Wolverhampton

Manchester City 2-1 Bournemouth

Newcastle 1-3 Tottenham

Arsenal 2-1 Liverpool