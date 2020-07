Conselho de Ministros aprova nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a nomeação do ex-ministro das Finanças Mário Centeno para governador do Banco de Portugal.

Mário Centeno vai ocupar o cargo ocupado na última década pelo governador Carlos Costa.

O novo governador do Banco de Portugal vai começar a desempenhar funções já na próxima segunda-feira, disse a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

A decisão do Governo acontece um dia depois de o Parlamento ter dado luz verde à nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal, apenas com os votos favoráveis do PS e abstenção de PSD e PCP.

O relatório da audição de Mário Centeno, votado na Comissão de Economia e Finanças, teve os votos contra do CDS-PP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e do deputado do PSD Álvaro Almeida.



Na terça-feira, o Supremo Tribunal Administrativo rejeitou uma providência cautelar da Iniciativa Liberal para travar a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal, manifestando-se incompetente para apreciar este “ato político”.