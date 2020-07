São Caetano. Maior romaria do concelho de Chaves sem procissões

Para permitir uma maior participação e segurança dos milhares de peregrinos que anualmente acorrem àquele espaço, a partir do dia 17 de julho, e até ao tríduo da festa de São Caetano, o santuário passará a ter celebração eucarística todas as sextas feiras às 19h30, aos sábados às 10h e aos domingos às 10h45.

Sem as tradicionais barraquinhas, sem as bandas filarmónicas e sem a grande atração da peregrinação, que seria a procissão de domingo, o Santuário prepara um ano de festa “puramente espiritual e devocional, atendendo a todas as normas impostas pela Direção Geral da Saúde, estando já todos os locais de culto abertos e com sistemas de desinfeção e circuitos de segurança elaborados, desde 31 de maio”, sublinha o reitor.

“Para cumprir todos os pressupostos de segurança, há mais eucaristias e mais espaçadas, novos dispositivos de segurança e novas regras. Inexistência de procissões e fecho dos espaços de culto às 22h são outras novidades provisórias, bem como a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços e o distanciamento social”, indica o padre António Joaquim Dias, reitor do santuário.

Novas regras para o bem de todos

Os três dias, no passado, caracterizados por uma grande afluência de pessoas e grande concentração sofrerão, assim, grandes alterações.

A mais significativa será a não realização da procissão noturna de sábado, dia 8, e a grande procissão de São Caetano no domingo, dia 9, cumprindo as determinações da Conferência Episcopal Portuguesa. E seguindo as novas normas estipuladas pelo Governo, os espaços de culto, durante os três dias da peregrinação, serão encerrados a partir das 22h, de maneira a evitar ajuntamentos noturnos.

Os tradicionais horários sofrerão também alterações. Na sexta feira, dia 7 de agosto, que é dia da festa litúrgica de São Caetano, será celebrada eucaristia pelas 19h30.

Sábado, dia 8, haverá duas eucaristias, para evitar o aglomerado de peregrinos. A primeira será às 10h e a missa da vigília às 21h, com a bênção da luz e um momento de oração e recolhimento.

Já no domingo, será celebrada eucaristia às 7h, para os peregrinos matutinos, e às 9h terá lugar a eucaristia em Língua Castelhana, como habitualmente acontecia. A grande eucaristia festiva mantém o seu habitual horário das 11h.

A reitoria do santuário declara que quer assegurar que todas as disposições de higiene e segurança sejam cumpridas e garante que todos os colaboradores estarão devidamente identificados e protegidos, utilizando máscaras, viseiras e luvas.

À disposição de todos os peregrinos, salienta a reitoria, estarão diversos dispensadores de gel desinfetante e também será garantida a desinfeção regular de locais de uso comum, como as casas de banho. Haverá ainda uma sensibilização para que, mesmo em espaço aberto, se mantenha o distanciamento social, com a delimitação de circuitos.

“É uma adaptação difícil de fazer, pois ninguém conseguiria imaginar uma romaria transmontana de outra forma, a não ser cheia de pessoas, com as suas bandas da música, as tendas, a missa e as majestosas procissões, mas a pandemia da Covid-19 veio transformar radicalmente a nossa forma de estar, e nem a igreja escapou às novas regras impostas, para bem de todos”, conclui o reitor do santuário.