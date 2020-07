Santuário do Monte da Virgem elevado a Santuário Diocesano

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, publicou esta quarta-feira o decreto de elevação do santuário do Monte da Virgem, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, a Santuário Diocesano.

No decreto de elevação D. Manuel Linda refere que todo aquele espaço “constitui um local de devoção e peregrinação de toda a zona envolvente, bem como da cidade e da Diocese do Porto, consagradas à proteção da Virgem Maria, Senhora da Vandoma e Senhora da Assunção”.

Neste contexto, o bispo do Porto confirma “o Santuário do Monte da Virgem Imaculada e todo o espaço envolvente como Santuário Diocesano do Monte da Virgem Imaculada”.

O prelado manifesta, depois, “a vontade de valorizar este santuário, de modo que seja cada vez mais um lugar de peregrinação e de irradiação da devoção mariana nesta Diocese do Porto”.

D. Manuel Linda faz saber que o santuário “surgiu do apoio e patrocínio dos Bispos do Porto” e destaca a primeira peregrinação, realizada a 25 de junho de 1905, presidida pelo Venerável D. António Barroso, a bênção da igreja, consagrada à Imaculada Conceição, a 17 de junho de 1906, e a inauguração do monumento à Imaculada Conceição, por D. António Augusto de Castro Meireles, a 22 de agosto de 1937.

“Além disso, inúmeras peregrinações diocesanas foram presididas pelos prelados desta diocese”, assinala D. Manuel Linda.

No decreto da elevação, o bispo do Porto refere ainda que aquele santuário nasceu “da devoção e do impulso” do padre Luís Gomes da Rocha e de muitos outros fiéis.

Inicialmente conhecido como Monte Grande, aquele espaço viu o seu nome alterar-se com a construção, iniciada em 1905, da capela à Virgem Imaculada, cuja inauguração, em 1937, reforçou a alteração para Monte da Virgem. No seu exterior, destaca-se a imponente imagem de Nossa Senhora da Conceição.

A confraria local, tutelada pela Diocese do Porto, é a entidade proprietária do espaço, localizado na margem esquerda do rio Douro.