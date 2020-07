​Paulistas produzem o primeiro vinho de missa certificado

Os paulistas produziram e já estão a distribuir o primeiro vinho de missa. Chama-se "Vinha de S. Paulo" e a plantação foi feita em 2014.



Esta é, assim, a primeira vez que os paulistas produzem um vinho de Missa que é devidamente certificado pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

Com este projeto, a congregação quis rentabilizar a sua Quinta Rainha dos Apóstolos situada na Apelação, em Loures.

Para a concretização deste projeto, tiveram a ajuda de dois especialistas que acompanharam o processo desde o início.

O padre José Carlos Nunes reconhece que sem esta ajuda, "este projeto não teria sido possível". Este apoio foi prestado pelo "viticultor António Cláudio e também pelo enólogo Filipe Sevinate Pinto. São dois engenheiros que têm acompanhado todo este processo desde a plantação da vinha. Mas antes ainda, em estudos que fizeram ao terreno, à água, ao clima, para perceber que tipo de castas deviam ser plantadas, que tipo de vinhos é que aqui se iriam dar e depois, mais tarde, poder produzir e distribuir também".

Para este responsável, "não queríamos que o terreno ficasse praticamente abandonado e nós tínhamos despesas para ter que cuidar dele, para o limpar, para a manutenção. E, por outro lado, sensibilizados com a necessidade de cuidarmos da Casa Comum a partir da Encíclica Laudato Si do Papa Francisco, quisemos também nós ter um cuidado redobrado no que diz respeito à ecologia e rentabilizar e utilizar aquele espaço. E foi assim que não só embelezou de uma forma paisagística todo aquele ambiente onde está inserida a Quinta Rainha dos Apóstolos, mas ao mesmo tempo rentabilizar e torná-la útil para a nossa missão e útil para a vida da Igreja".

Este é um vinho apropriado para a celebração das Missas, porque cumpre todas as características exigidas pelo direito canónico.

O padre José Carlos Nunes especifica que o "Vaticano pede-nos que um vinho para ser utilizado na missa deve ser um vinho puro, natural e sem aditivos. Essas são as três características que se pede a um vinho de missa. E é isso que acontece com este vinho. A única coisa que se acrescenta é a aguardente que o torna licoroso, dá-lhe um maior grau para que ele possa durar mais tempo. É também um vinho fácil de beber, é agradável, é doce, tem uma boa complexidade de aromas e sabores".

"É um vinho com o qual dá gosto celebrar", confirma este sacerdote.

O projeto do vinho de missa representou "um grande desafio" para os Paulistas, porque além da produção, estão igualmente envolvidos na distribuição e venda.

Dispõem de "uma rede de mais de 400 livrarias no mundo inteiro" e nestes espaços também vendem, entre outras coisas, "vinho de Missa". Por isso, pretendem "servir o mercado interno", mas também "onde nós estamos presentes, nos países que não têm produção de vinho. Estamos a pensar neste vinho, por exemplo, aqui na Europa, para a Polónia, mas também temos outros países onde estamos presentes e interessados, como por exemplo, o Japão e o Brasil".

Com esta expectativa, o Padre José Carlos Nunes acredita que o Vinho de Missa dos Paulistas "é um projeto que tem pernas para andar".