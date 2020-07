Danilo e o título do FC Porto: "​Estava à espera deste momento há muito tempo"

Veja também:

"Estava à espera deste momento há muito tempo", disse Danilo após a conquista de mais um título de campeão nacional pelo FC Porto.

O médio confessou estar "contente" por marcar um dos golos da vitória frente ao Sporting. "Sabia que este momento ia chegar", declarou à SportTV.

"Falta o público, mas estão todos felizes em casa. Estamos todos juntos", frisou.



Danilo considera que "não foi fácil" conquistar o 29.º título de campeão nacional para o FC Porto. Mas "o essencial e o que nos fez ganhar é a união do grupo. Por mais que as pessoas falem, que digam que as coisas não estavam bem antes, o grupo estava unido e este momento chegou”, declarou.

No plano individual, o internacional português admite que não teve "uma época consistente", mas sempre acreditou. "Tenho confiança em mim. Obrigado àqueles que confiaram em mim nos tempos difíceis”, disse no final da partida.

“Temos que estar unidos para que haja mais momentos destes. A sensação é sempre muito boa. Falta o público, mas sei que eles estão todos felizes e contentes lá fora, sabem que não foi fácil, mas tivemos sempre o apoio deles.”

Em tempo de pandemia de Covid-19, Danilo faz um apelo ao adeptos para os festejos do título: contenção.

"Eles sabem que no momento que estamos é difícil, tiveram um bom comportamento no São João e acho que vão ter agora. Temos que ter precauções e os adeptos vão tê-las”", recomenda Danilo.