Acessos encerrados ao Dragão

Estão encerrados os acessos junto ao Estádio do Dragão, onde já chegou a equipa do FC Porto.

É uma das medidas para tentar evitar ajuntamentos em dia de clássico que pode decidir o título para os azuis e brancos e que já tem ocorrido nos últimos jogos.

O FC Porto – Sporting começa às 21h30 e dá título aos dragões, se houver empate ou triunfo portista.

A PSP admite não ter nenhum plano especial para eventuais festejos dos adeptos. Contactada pela Renascença, a PSP/Porto assegura estar, no entanto, atenta ao evoluir da situação e pronta para controlar ajuntamentos de adeptos.

Ajuntamentos já se verificaram na saída do autocarro do FC Porto do hotel, onde a equipa estava concentrada, em Vila Nova de Gaia.

O dispositivo que estará junto ao Dragão e no centro da cidade é aquele considerado adequado pelas autoridades.

Já esta semana, em comunicado, a polícia e a autarquia apelaram ao civismo dos adeptos e ao respeito das normas de distanciamento social.