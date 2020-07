​Marcelo sobre o caso BES. “Mais vale tarde do que nunca”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma que “mais vale tarde do que nunca”, numa referência à acusação do processo Banco Espírito Santo (BES) que foi conhecida na última noite.



Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a justiça portuguesa está a viver um bom período e, assim, os portugueses acreditam mais na justiça e na democracia.

“Penso que estamos a viver um bom período para a justiça portuguesa e o Presidente da República fica muito feliz com isso”, declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que, em diversas ocasiões, manifestou publicamente a sua preocupação com a demora na justiça portuguesa, “com aquilo que na cabeça de muitos portugueses era uma preocupação com casos que achavam que era importante serem investigados, julgados e decididos”.

“Mas uma justiça feita seis, sete, oito, nove, dez anos ou 12 anos depois ainda é justa e vale a pena? Eu acho que vale a pena. Tudo a desistir-se de fazer justiça. Pode ser mais cedo e é sempre desejável ser mais cedo ou mais tarde. Às vezes, a colaboração com outros países leva a que o mais tarde seja muito tarde, mas mais vale tarde do que nunca”, sublinha o Presidente da República.

O Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas singulares e sete empresas, nacionais e estrangeiras, por vários crimes económico-financeiros no âmbito do processo BES/Universo Espírito Santo, em que a figura central é o ex-banqueiro Ricardo Salgado.