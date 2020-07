Guardas prisionais iniciam greve de dois dias. "A paciência tem limites"

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) inicia, esta quarta-feira, uma greve de dois dias para alertar novamente para os problemas da classe e o que considera a inatividade da ministra da Justiça e dos serviços prisionais.

Num comunicado assinado pelo presidente do sindicato, Jorge Manuel Rocha Alves, divulgado na segunda-feira, o SNCGP diz que, esta quarta-feira, terá lugar uma vigília junto à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e, na quinta-feira, em frente ao Ministério da Justiça, cumprindo as regras estabelecidas no quadro da pandemia da Covid-19.