Fogo no Sardoal mobilizou oito meios aéreos e está em resolução

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira em Entrevinhas, no concelho do Sardoal, em Santarém, está já em fase de resolução, avança fonte da Proteção Civil.

No distrito registaram-se na tarde de hoje outros dois incêndios, um em Carregal, no concelho de Ourém, em zona de mato e pinhal, dominado cerca das 16:30, e outro em Asseiceira, no concelho de Tomar, em eucaliptal e pinhal, que se encontra em conclusão desde as 17:53, disse a mesma fonte.

Todos os distritos de Portugal continental estão em estado de alerta especial laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao elevado risco de incêndio rural, avançou hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A mesma fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) precisou que o estado de alerta especial laranja foi acionado às 00h00 de hoje e vai prolongar-se até às 24h00 de quinta-feira, sendo então feita nova avaliação do risco de incêndio.