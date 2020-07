“Estado compensará a diferença de rendimento entre plantar eucaliptos e plantar carvalhos”

No início desta semana, tivemos uma notícia positiva, até ao fim de junho há menos incendiários e menos área ardida em Portugal. São os números mais baixos dos últimos quatro anos. A que atribui estes dados, a algo de estrutural ou apenas a um dos efeitos da pandemia?



Revelam algo mais. Não me peça para comentar números da área ardida no início do mês de julho, porque sabemos bem os dias quentes que vamos ter esta semana, para os quais temos de ter todo o cuidado − evitar a todo o custo o uso de máquinas agrícolas, e fazer queimas e queimadas − mas os dois últimos anos já provaram uma redução muito significativa da área ardida em Portugal.

Isso acontece porque há mais consciencialização das pessoas, mas também porque há mais meios para a supressão, para o combate aos próprios incêndios. O número de ignições talvez seja mais importante do que a área ardida, sabendo nós que a maior parte dos fogos tem origem humana negligente. Houve uma mudança grande, o que significa que as pessoas estão mais cuidadosas no uso de máquinas e das queimadas.

O Governo tem apresentado diversas propostas e diplomas, mas a ideia que fica na floresta é que tudo anda muito lentamente e o sistema é muito burocrático. Esta é uma matéria em que é mais difícil ter voz política dentro do Governo porque se localiza maioritariamente em zonas do interior onde há menos voz?



Não contrariando a última frase que disse, eu não consigo é concordar com uma maior burocracia e uma maior lentidão. Nós temos mesmo de mudar a paisagem e quando se diz pessoas do setor, não sei quem são, está falar de pessoas que vivem da venda da madeira o que me parece absolutamente normal e natural e normal, mas o setor é muito mais do que isso, o setor somos todos os que beneficiamos da existência da floresta como espaço de paisagem e como espaço primeiro para a biodiversidade que existe em Portugal. O setor é mais vasto do que as associações e proprietários florestais.

É o que temos de perceber, que em Portugal existem, e existirão territórios de baixa densidade, e que sê-lo não tem de ter conotação nenhuma. É apenas ter poucos habitantes por quilómetro quadrado, mas que nenhum território desses pode ser abandonado. E para que não seja, temos de aportar rendimento a esses territórios. E é compensando os serviços de ecossistema que são produzidos pela floresta, que têm de ser remunerados.

Temos duas experiências piloto, uma no Parque do Tejo Internacional, e outra na serra do Açor, em que estamos a pagar às pessoas para manter o território que lá têm. A partir do momento em que é o Ministério do Ambiente quem gere o PDR (Programa de Desenvolvimento Rural) das florestas, os fundos comunitários para a transformação dos espaços ambientais e o fundo ambiental que pode fazer os contratos de longo prazo, há todo um novo olhar, e uma capacidade de intervir que é o de deixarmos de olhar para o valor da árvore no momento em que ela é cortada, mas passarmos a ver o valor da floresta. E por isso, existem estes contratos de 20 anos para árvores que só vão ser cortadas passados 40 ou 50 anos, mas que passados 20 anos já têm um valor de mercado muito grande e que nenhum proprietário negligenciará.

A floresta tem tido vários programas de requalificação ao longo dos últimos 30 anos. O que fará deste diferente e que garantias dá de que terá consequências no terreno?

Porque tem uma visão mais plural sobre o papel da floresta, porque envolve mais atores, e porque atribui à floresta um valor que ela não tinha. Porque o único valor que a floresta tinha era o da espessura do tronco, e às vezes nem se esperava por ela, porque havia uma necessidade financeira do curto prazo por parte de quem tinha as árvores.

Foi assim que sempre foi feito, dando um valor cimeiro àquilo que é o valor do metro cúbico pesado de madeira vendida. O que nós queremos fazer não é isso, e esta é mudança neste pouco mais de meio ano.

"O Estado estará aqui para compensar a diferença de rendimento entre a plantação do eucalipto e a plantação de um carvalho ou de um castanheiro. Quando falo de 80 a 150 euros por hectare por ano, é a comparação com a árvore que objetivamente em preço de mercado dá um maior rendimento ao proprietário que é o eucalipto."

Temos de saber dar valor à árvore e à floresta como um todo, percebendo que há um conjunto de bens intangíveis, mas que percebemos bem que são o ar que respiramos, a água que bebemos e que o mercado não compensa. É por não compensar que houve uma opção generalizada que eu não estou a criticar para a plantação de árvores de crescimento rápido.

Ela não faz sentido, porque o Estado estará aqui para compensar a diferença de rendimento entre a plantação do eucalipto e a plantação de um carvalho ou de um castanheiro. Quando falo de 80 a 150 euros por hectare por ano, é exatamente esse o valor de que estamos a falar. É a comparação com a árvore que, objetivamente, em preço de mercado dá um maior rendimento ao proprietário que é o eucalipto.

Ninguém deixará de plantar uma outra espécie como um pinheiro, ou um castanheiro, por falta de rentabilidade. O Estado compensará sempre a diferença?

O Estado entrará com o diferencial, naturalmente com a dimensão financeira que tem, mas esses 140 milhões de euros que não chegam nem pouco mais ou menos, estão a ser uma oferta maior do que a procura. Naturalmente, a próxima PAC (Política Agrícola Comum) tem que dar um maior valor à floresta e tem de fazer para a floresta o que tem de fazer para a Agricultura, que é exatamente dar dinheiro para manter. Não é dar dinheiro para um projeto de transformação, é dar dinheiro para manter e para garantir as espécies que estão adaptadas ao território, e que o proprietário dos terrenos em que essas espécies existem vai ter um subsídio para o manter. Estamos a falar de um bem público que é a preservação da biodiversidade.

Mas tendo Portugal um predomínio tão grande de uma só espécie, o eucalipto, por que está a haver uma tão baixa procura?

Já respondi à pergunta, estou convencido que a Covid, num curto prazo, está a perturbar a capacidade de fazer gerar essas candidaturas junto das associações de produtores florestais. Até ao final de agosto, o dinheiro será entregue, bem entregue, e aplicado.

Pedrogão Grande parece ser paradigmático em relação à lentidão das mudanças na floresta. Na altura anunciaram-se transformações, a criação de um projeto piloto de reforma da floresta, mas passados três anos o que vemos no terreno é uma floresta desordenada em que as acácias e os eucaliptos voltaram a irromper. Como é que é possível chegar-se àquele estado passados três anos?



Tenho esta responsabilidade política desde há pouco mais de seis meses. Há aqui duas ou três coisas que fizemos e estamos a fazer e que são importantes. Em Portugal, este ano, só houve um incêndio com mais de 500 hectares, em Aljezur. Em menos de uma semana, que é o nosso objetivo, mas neste caso foi ao sexto dia, depois de o incêndio ter sido dado como extinto, já estavam as máquinas no terreno a fazer aquilo que diz sentir falta em Pedrógão que é garantir a estabilização daqueles terrenos, estilhar uma parte de árvores que sabemos que estão mortas − e que a matéria orgânica faz parte do próprio solo − e a limpar ribeiras.