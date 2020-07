​Covid-19. Referência de Portugal é Austrália, onde já começou segunda vaga

Veja também:



A diretora-Geral da Saúde admite que é possível uma segunda vaga de Covid-19 em Portugal, tomando como exemplo o que se passa na Austrália.

Na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia, Graça Freitas explicou que as referências dos países do hemisfério norte para tentar antecipar o que se vai passar a médio prazo são os países do hemisfério sul.

“O hemisfério Norte observa muito as doenças sazonais. Quando um vírus novo aparece tem características diferentes e pode não respeitar a sua preferência por uma estação do ano. É o que está a passar-se com este coronavírus, em Portugal, mesmo com altas temperaturas, está presente”, explicou.

Assim, Portugal tem analisado de forma particular a evolução do vírus na Austrália, considerado “o grande país de observação, porque é um país altamente desenvolvido do ponto de vista da Saúde, dos estudos que faz e vigilância epidemiológica“.

“O que estamos a assistir na Austrália foi que tiveram uma primeira onda, conseguiram baixar bastante os números e tiveram um período com muitos poucos casos, e neste momento está de facto a apresentar uma segunda onda que parece ser simétrica à primeira”, descreveu Graça Freitas.

Ainda assim, a diretora-Geral ressalvou que o inverno ainda agora está a começar no hemisfério sul e, por isso, não se pode dar por garantidas estas conclusões.