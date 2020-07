​Centenas de lesados do BES avançam com processos "à americana"

“Vamos fazer um trabalho exaustivo, uma demonstração de que o dano moral é uma coisa séria, não pode ser pago na ordem dos 15 mil euros como acontece em muitos processos. Vamos querer um processo à americana. Não vamos avançar com pedidos de indemnização coletivos”, sublinha o representante dos lesados do BES.

Os lesados do Banco Espírito Santo (BES) avançam com processos individuais para conseguirem indemnizações pelas perdas e danos morais.

O advogado defende neste momento 850 clientes, mas conta ter mais quando apresentar as ações.

Os valores das indemnizações vão variar, porque há casos muito distintos, desde pessoas que já chegaram a acordo, a clientes que ainda não receberam um cêntimo, emigrantes e lesados do papel comercial.

“Ainda não temos um número fechado relativamente ao valor que vamos pedir por cada pessoa, vai ser um valor dinâmico. O que eu posso garantir é que não vamos aceitar valores praticados nos últimos anos em Portugal. Se há 20 anos um dano moral eram três mil contos, hoje não pode ser 15 mil euros. Estou confortável em assumir que, em média, cada pessoa deve ser ressarcida em 50 mil euros por danos morais, haverá casos muito maiores”, afirma Nuno Vieira.

O Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) deduziu acusação contra 25 arguidos, 18 pessoas singulares e sete empresas, nacionais e estrangeiras, por vários crimes económico-financeiros no âmbito do processo BES/Universo Espírito Santo, em que a figura central é o ex-banqueiro Ricardo Salgado.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quarta-feira que “mais vale tarde do que nunca”, numa referência à acusação do processo BES.