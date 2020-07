Pelo menos duas pessoas morreram e 30 ficaram feridas após a choque entre dois comboios na República Checa.

A informação foi confirmada pelo porta-voz dos serviços de emergência à televisão checa.

A colisão ocorreu no norte do país perto da fronteira com a Alemanha.

Não há, para já, razões apontadas para o acidente, que vai agora ser investigado pelas autoridades.