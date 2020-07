Mistério no mar. Pescadores infetados apesar de 35 dias sem contacto com terra firme

Veja também:

O caso de um surto de Covid-19 num navio pesqueiro ao largo da Argentina está a confundir as autoridades daquele país.

Os 61 tripulantes do Echizen Maru foram todos testados e sujeitos a uma quarentena de duas semanas antes de o navio partir para o mar, onde passou 35 dias.

No regresso, porém, 57 dos pescadores estavam infetados com o novo coronavírus. Dos restantes quatro tripulantes, dois testaram negativo e outros dois ainda esperam os resultados.

“É difícil estabelecer como é que esta tripulação foi infetada, tendo em conta que durante 35 dias não tiveram contacto com terra firme”, disse Alejandra Alfaro, diretora de saúde de Tierra del Fuego, a região da Argentina onde o navio atracou. Uma equipa vai agora analisar a cronologia dos sintomas, para tentar perceber como se espalhou o vírus.

Foi montado um cordão sanitário em torno do barco, para impedir o acesso, num país onde já morreram mais de 1.800 pessoas de Covid-19.

Leandro Ballatore, diretor do departamento de doenças infeciosas no hospital regional de Ushuaia disse, citado pelo "Mail Online", que este é um caso que “foge a todas as descrições publicadas na literatura, pois nunca foi descrito na literatura um período de incubação tão grande”, acrescentando que “não conseguimos explicar como é que os sintomas apareceram”.