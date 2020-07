Covid-19 no Japão. Tóquio em alerta máximo devido a aumento de infeções

Um painel de especialistas indicou, esta quarta-feira, que a cidade regista um aumento do número de casos na população jovem, com contaminações constatadas nos estabelecimentos noturnos, mas também nos locais de trabalho e em família.

A capital do Japão, Tóquio, está no nível mais alto de alerta para o novo coronavírus, após um aumento dos casos registados, alertou a sua governadora, Yurico Koike, esta quarta-feira.

As fronteiras do país continuam fechadas. O Japão recusa a entrada no seu território a não japoneses oriundos de mais de uma centena de países, incluindo os estrangeiros com residência permanente no seu território.

Apesar disso, o país lançou uma campanha para encorajar o turismo interno, iniciativa que acordou receios de que o vírus se propague pelo arquipélago.

