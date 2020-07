Coronavírus. Vacina com resultados promissores

Veja também:

A primeira vacina para a covid-19 a ser testada nos Estados Unidos estará pronta para a fase final de testes. Resultados dos primeiros ensaios clínicos dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e da empresa farmacêutica Moderna revelam bons resultados ao nível da imunidade.

A vacina experimental vai entrar na fase final de testes por volta de 27 de julho e envolver 30 mil participantes.

Foram revelados, esta terça-feira, os resultados dos primeiros 45 voluntários que foram vacinados em março. Segundo os investigadores, a vacina provocou a resposta imunitária pretendida e os voluntários desenvolveram anticorpos neutralizantes.

Estes resultados e análises foram publicados na revista “New England Journal of Medicine”.

Segundo a Associated Press, mais de metade dos participantes no estudo tiveram sintomas temporários como fadiga, dores de cabeça, arrepios, febre e dor no local da injeção, mas nenhuma reação secundária grave.

Estes resultados são apenas de um grupo reduzido e de pessoas jovens, alertam os investigadores. Outros resultados não estão ainda disponíveis.

Há dezenas de empresas e laboratórios à procura da vacina e há, pelo menos, mais duas próximas da fase final de testes (uma chinesa e a da universidade de Oxford).

Os Estados Unidos estão a “patrocinar” quatro vacinas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 574 mil mortos e infetou quase 13,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.