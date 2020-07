Título adiado e Jesus a chegar

O “Match Point”, do jornal A BOLA, e o “Título à vista”, do RECORD, dão o mote para o clássico entre Porto e Sporting, esta quarta-feira, no Dragão, que pode terminar em festa para os portistas.

O FC Porto só não é já campeão nacional porque a “Águia resiste” como destaca O JOGO, na primeira página, numa referência ao triunfo do Benfica (2-0) sobre o V. Guimarães.

O RECORD fala em “golos de honra” e destaca que Weigl foi substituído aos 33 minuto do jogo na Luz, depois de ter sido poupado à expulsão.

O mesmo jornal assinala na primeira página que “Jorge Jesus deve chegar já na sexta-feira” a Lisboa.

Tema comum aos três desportivos é o caso de alegada fraude fiscal cometida pelo Benfica. Os encarnados já informaram a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira, a ‘enfica SAD e a ‘enfica Estádio foram constituídos arguidos. A vantagem patrimonial, que a autoridade tributária calcula em 600 mil euros, terá sido obtida nos anos de 2016 e 2017.