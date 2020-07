Derlei. FC Porto será "justo campeão", mas este clássico "qualquer um pode vencer"

O "Ninja" Derlei, que no futebol português passou por FC Porto, Benfica e Sporting, olha para o clássico desta quarta-feira como uma final, à qual os jogadores de Sérgio Conceição chegam tranquilos e com forte motivação. Já no Sporting, a pressão da luta pelo terceiro lugar podeá ter influência no desempenho da equipa.



Em resumo, como em qualquer clássico, o resulta é uma incógnita, considera Derlei, em entrevista a Bola Branca.

"É sempre um jogo especial. FC Porto e Sporting têm realizado boas exibições. O Porto quer garantir já o título enquanto que o Sporting está na luta pelo terceiro lugar. Como sempre nestes clássicos, qualquer equipa pode vencer", refere o antigo avançado brasileiro.

FC Porto justo campeão

Derlei considera que os erros cometidos pelo Benfica ajudaram à conquista de um título que já não escapa ao FC Porto.



"O FC Porto joga em casa e, apesar de não ter os seus adeptos no estádio, está muito confiante e motivado para este jogo. Pode sagrar-se campeão neste desafio e os jogadores vão encará-lo como uma final. O campeonato foi equilibrado até à pandemia, mas o FC Porto continuou bem depois da paragem, ao contrário do Benfica, que tropeçou várias vezes e perdeu pontos. O FC Porto é um justo campeão", conclui.



O clássico entre FC Porto e Sporting joga-se esta quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Dragão. O especial Bola Branca terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.