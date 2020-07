FIFA mantém cinco substituições na próxima época

O International Board (IFAB), organismo que define as regras do futebol, aprovou a possibilidade de as cinco substituições se manterem durante a próxima temporada.

O principal argumento é o calendário apertado devido ao atraso no início da época, devido à pandemia da Covid-19, e o facto de haver Europeu no final da época, em junho.

Mantém-se igualmente a regra dos três momentos para substituições, para além do intervalo.

A decisão final será tomada por cada um dos organizadores nos respetivos países.

A medida das cinco substituições entrou em vigor na época que está agora prestes a terminar devido ao novo coronavírus e após uma paragem do desporto em geral durante vários meses.