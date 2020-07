Chelsea sofre para bater despromovido Norwich

O Chelsea sentiu dificuldades para vencer o lanterna vermelha da I Liga inglesa de futebol, o Norwich, por 1-0, a abrir a 36.ª jornada, mantendo-se bem colocado para garantir um lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Um golo do internacional francês Olivier Giroud, à beira do intervalo, aos 45+3, valeu à equipa londrina três preciosos pontos numa altura em que a luta pelos quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões, está ao rubro.

O Norwich não conseguiu fazer um remate enquadrado à baliza do Chelsea ao longo de toda a partida, mas esteve sólido a defender e não permitiu grandes oportunidades de golo aos ‘blues'.

O golo surgiu na sequência de um cruzamento do norte-americano Christian Pulisic, do flanco esquerdo do ataque do Chelsea, para a entrada da pequena área do Norwich, onde surgiu Giroud a ‘mergulhar' e a cabecear a bola para o fundo das redes.

Com este triunfo apertado, o Chelsea mantém o terceiro lugar, com 63 pontos, mais quatro do que os adversários que mais o ameaçam, o Leicester, e o Manchester United, ambos com 59, que só jogam na quinta-feira, frente ao Sheffield United, em Leicester, e ao Crystal Palace, em Londres, respetivamente.

A tabela classificativa é liderada pelo Liverpool, já campeão, que vai a Londres na quarta-feira defrontar o Arsenal, com 93 pontos, seguido do Manchester City, que recebe no mesmo dia o ‘aflito' Bournemouth, com 72.