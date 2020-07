Ricardo Salgado acusado de associação criminosa e corrupção

O ex-banqueiro Ricardo Salgado foi acusado, esta terça-feira, de vários crimes no inquérito relacionado com o colapso do Banco Espírito Santo (BES) e do grupo GES. O anúncio é da Procuradoria-Geral da República em comunicado.

Ricardo Salgado é um dos 25 arguidos, 18 pessoas e sete empresas, acusados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), após quase seis anos de investigação.

Segundo a acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), na lista de crimes estão burla qualificada, branqueamento de capitais, associação criminosa, falsificação de documentos, fraude no comércio internacional e desvio de fundos e corrupção ativa e passiva.

A acusação acrescenta que estes alegados crimes podem ter contribuído para a derrocada do BES e do Grupo Espírito Santo.

A mesma fonte refere que o ex-líder do BES terá criado uma estrutura fraudulenta dentro do banco, sustentada no Departamento Financeiro e de Mercados, tutelado pelo diretor financeiro, à data, Amílcar Morais Pires, uma estrutura alegadamente montada sem conhecimento do Banco de Portugal (BdP).

Entre os acusados estão também Amílcar Morais Pires, braço direito de Ricardo Salgado, e a diretora financeira do BES, Isabel Almeida e José Manuel Espírito Santo, primo de Salgado e antigo administrador.