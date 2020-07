Investimento em Jesus e jogadores? Jaime Antunes não vê Vieira "perder a cabeça"

A eventual contratação de Jorge Jesus e de jogadores num reforço do plantel com avultado investimento financeiro é cenário que não colhe junto de Jaime Antunes, conhecido benfiquista e candidato às eleições do clube em 2003.

Em declarações a Bola Branca, Jaime Antunes sublinha que "a gestão, o rigor e a sustentabilidade financeira do Benfica têm de ser muito bem salvaguardados". Contudo, mostra alguma tranquilidade.

"Se há algum bem trabalho bem feito nos últimos anos é a recuperação e uma ideia de sustentabilidade financeira do Benfica. Não estou a ver o presidente do Benfica a perder a cabeça de um momento para o outro", afirma.

Jaime Antunes é, ainda, "avesso aos regressos", como seria o caso de Jorge Jesus. O antigo candidato reconhece os méritos do treinador português, que no entanto virá do Brasil "com uma certa arrogância, justa pelos resultados" alcançados.

"Não vejo como é que uma personalidade como a do Jorge Jesus é compatível com a estratégia [de aposta na formação] do Benfica. Mas o presidente Vieira é que tem a tarefa de fazer a compatibilização e gerir o enquadramento do Jorge Jesus que não é fácil."