Naya Rivera terá morrido depois de salvar o filho de quatro anos

A atriz norte-americana Naya Rivera terá usado as últimas forças para salvar o filho de quatro anos, Josey, antes de morrer, de acordo com o xerife do condado de Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Complicações das buscas





O corpo de Naya Rivera foi encontrado na segunda-feira, depois de seis dias de buscas. A atriz estava desaparecida desde quarta-feira, depois de o filho, Josey, ter sido encontrado sozinho, com colete salva-vidas vestido e envolvido numa toalha, a dormir num barco alugado, no meio do Lago Piru. O menino contou às autoridades que ele e a mãe tinham ido nadar, mas que, já no barco, olhara para trás e vira a mãe imergir. Um outro colete salva-vidas, este de adulto, foi encontrado na embarcação.

“Ela e o filho de quatro anos deixaram o cais aproximadamente às 13h00 e foram em direção à parte norte do lago. Identificamos áreas específicas que eles visitaram naquele dia”, esclareceu o xerife.

As autoridades sabiam que Naya Rivera tinha conversado com membros da família, pelo FaceTime, quando estava no lago com o filho, e que os dois "nadaram juntos no lago a dada altura da viagem".

"Foi durante esse período que o filho diz ter sido ajudado a regressar ao barco por Naya, que o empurrou para o convés”, acrescentou o xerife.

O local onde o corpo de Naya Rivera foi encontrado, perto da superfície, na parte nordeste do Lago Piru, a água tem profundidade "entre 15 e 20 metros e há há arbustos e árvores pesadas no leito do lago”. Árvores e plantas que complicaram as buscas pela atriz, que tinha 33 anos.