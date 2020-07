Oceano: "Sporting irá à procura da vitória com as suas armas"

Oceano Cruz está curioso para perceber qual será a resposta do Sporting no clássico de quarta-feira, da jornada 32, perante um FC Porto que está à beira de confirmar a conquista do título de campeão nacional.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio do Sporting, atualmente adjunto de Carlos Queiroz na seleção da Colômbia, assume que espera ver a equipa de Rúben Amorim lutar pela vitória. Se precisar pontuar para ser campeão, o FC Porto poderá apresentar alguma ansiedade.

"O Sporting não tem saído do habitual sistema tático, com três centrais. É uma equipa jovem, mas com personalidade, e estará perante um FC Porto quase campeão. Portanto, será um jogo de grande ansiedade para as duas equipas. Com as suas armas, o Sporting irá à procura da vitória. Tenho especial curiosidade para ver este jogo, principalmente como irá reagir esta jovem equipa do Sporting diante dum adversário forte. Do ponto de vista tático, quero ver como as equipas vão encaixar e que 'nuances' os treinadores podem fazer nos respetivos sistemas para surpreender o adversário", refere Oceano Cruz.



Sporting deve contratar pouco e bem



Oceano completou, como jogador, dois ciclos no Sporting: primeiro entre 1984 e 1990 e o segundo de 1994 a 1998, após regressar da Real Sociedad. Pelo Sporting, conquistou uma taça de Portugal e duas Supertaças, porém, como tantos outros da sua geração, nunca foi campeão nacional.

Numa altura em que Rúben Amorim reforça a aposta nos jovens formados em Alcochete, Oceano Cruz adverte que dificilmente a aposta exclusiva na formação conduzirá o Sporting à conquista do título.



"Parece-me difícil uma equipa ser campeã só com jogadores da formação. Tem que existir uma forte visão para detetar as posições carenciadas do plantel e, depois, que sejam contratados jogadores experientes que estejam um patamar acima dos atletas da formação. As contratações têm de ser cirúrgicas, mais vale contratar pouco e bem. Os clubes portugueses não podem contratar jogadores só por contratar. Muitas vezes vêm futebolistas que nem são titulares, isso não pode acontecer mais, é deitar dinheiro ao lixo", sublinha.

FC Porto mais equilibrado e competitivo

Num balanço da época atribulada devido à Covid-19 e que agora se aproxima do fim, Oceano considera o FC Porto "um justo campeão".



"Esteve bem numa fase da época, depois perdeu alguns pontos mas recuperou de forma sensacional e ganha o campeonato com todo o mérito. Ao longo da época, foi a equipa mais equilibrada e competitiva e ganha com inteira justiça", conclui o antigo médio do Sporting.

O FC Porto-Sporting está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Dragão. Com arbitragem de João Pinheiro, o encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.